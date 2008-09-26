«Спартак» официально уволил Черчесова

Бывший главный тренер московского "Спартака" Станислав Черчесов официально уволен из футбольного клуба. Об этом пишет «Спорт Экспресс». Наставнику, который 14 августа 2008 года был отстранен от должности, будет выплачена денежная компенсация. Сумма выплат не называется. Ранее клуб покинул тренер по физподготовке австриец Тони Берецки, который входил в число помощников Черчесова. Его место занял испанец Оскар Гарсия, который будет ассистентом нового наставника "Спартака" датчанина Микаэля Лаудрупа. Черчесов был отстранен от должности в связи с "неудовлетворительными спортивными результатами команды". Решение об увольнении тренера было принято после разгромного поражения "Спартака" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:4). Черчесов возглавил "Спартак" в июне 2007 года, сменив на этом посту Владимира Федотова. Под руководством Черчесова команда заняла второе место в чемпионате России 2007 года. В ходе сезона-2008 тренер подвергался критике за незрелищную игру "Спартака". Кроме того, у Черчесова возник конфликт с лидерами команды. 12 июля после поражения от ЦСКА со счетом 1:5 из состава были выведены Егор Титов и Максим Калиниченко, которые впоследствии покинули "Спартак".