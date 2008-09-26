Борьба с раком помешает Армстронгу выиграть «Тур де Франс»

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) Пэт Макквейд назвал причину, которая может помешать недавно вернувшемуся в велоспорт американцу Лэнсу Армстронгу в восьмой раз выиграть "Тур де Франс". По мнению Макквейда, Армстронг будет много времени уделять своему фонду по борьбе с раком, и это усложнит ему задачу победить в гонке, передает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Макквейд предположил, что своим возвращением в профессиональный спорт Армстронг, в 1990-е годы сам преодолевший рак, в первую очередь хочет привлечь внимание к борьбе с онкологическими заболеваниями. При этом задача выиграть "Тур де Франс", по мнению Макквейда, для Армстронга менее важна. Армстронг объявил о возвращении в велоспорт 10 сентября 2008 года. 24 сентября стало известно, что американец будет выступать за команду "Астана", представляющую Люксембург и спонсируемую казахскими бизнесменами. Лидер "Астаны" испанец Альберто Контадор, считающийся главным претендентом на победу в "Тур де Франс" - 2009, заявил, что после прихода Армстронга он может покинуть команду. По мнению Макквейда, Контадор останется в "Астане". Глава UCI сказал, что у двух знаменитых спортсменов не должно возникнуть сложностей во взаимоотношениях. Макквейд также одобрил решение Армстронга регулярно проходить строгий допинг-контроль, чтобы развеять сомнения в "чистоте" семи его предыдущих побед на "Тур де Франс". Для контроля за собой Армстронг привлек эксперта по борьбе с допингом Дона Кэтлина. Кэтлин рассказал, что допинг-пробы американского велогонщика будут подвергнуты анализу на содержание всех известных запрещенных препаратов. Кроме того, несколько допинг-проб будут заморожены для того, чтобы исследовать их в будущем.