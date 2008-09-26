Колосков: Евро-2012 у Украины с Польшей никто не отберет

Член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков заявил, что Евро-2012 у Украины и Польши никто не отберет, а также выразил мнение о том, что нужно запретить международные трансферы игроков до 18 лет. «Мы послушаем доклад комиссии, специально созданной УЕФА. Она отслеживает ежедневные изменения, которые происходят в обеих странах. Потом послушаем отчеты Суркиса и Листкевича и после этого сделаем вывод. Но у меня ощущение, что никаких категорических решений принято не будет. Налицо положительная динамика, которая будет принята к сведению. Просто теперь будет ужесточен контроль с учетом складывающейся ситуации. Все-таки на Украине возросла конфронтация между политическими лидерами. Важно, чтобы эта борьба не повлияла отрицательно на подготовку к чемпионату Европы. У нас будет исполком в декабре, потом в феврале, и никогда не поздно будет принять решение. Ну когда-то, конечно, будет поздно… Но если комиссия увидит, что ничего не происходит, то она вполне может созвать совещание исполкома УЕФА и там принять серьезное решение. Сейчас очень важен вопрос защиты молодых футболистов. В этом вопросе сейчас везде хаос. Клубы и школы не заинтересованы в подготовке игроков, потому что как только кто-то показывает серьезные задатки, тут же его забирают в серьезный клуб. Эта вакханалия характерна для всего мира. Поэтому сейчас готовится обращение к ФИФА с просьбой запретить международные трансферы игроков до 18 лет. Я предложил сделать то же самое на уровне национальных федераций. Кроме того, предложено сделать так, чтобы первый контракт игрок подписывал с тем клубом, который его воспитал. Эти предложения были приняты. Из любопытного отмечу еще предложение судейского комитета ввести двух судей, которые будут располагаться за воротами», – цитирует Колоскова СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на радио «Маяк».