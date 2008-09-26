Город шахмат «Сити Чесс» отметит свой юбилей

Город шахмат "Сити Чесс" в Калмыкии, в котором в 1998 году была проведена 33-я Всемирная шахматная олимпиада, отметит в пятницу десять лет со дня основания, сообщает пресс-служба правительства Калмыкии. "Сити Чесс" - это административно-территориальное образование, которое имеет свои органы власти, законы (законодательно-правовую базу) и службы жизнеобеспечения. Общая площадь города составляет почти 600 гектаров. В 2001 году в "Сити Чесс" был открыт Музей шахматной славы, который, по данным пресс-службы правительства Калмыкии, "был и остается единственных музеем шахмат в мире". Строительство "шахматного города" началось 9 апреля 1997 года. Основной фонд музея составляет 3,749 единиц хранения, отмечено в сообщении. В 2008-м, юбилейном году прошла реконструкция музея. По решению администрации "Сити чесс" музею было присвоено имя Михаила Таля, восьмого в истории шахмат чемпиона мира, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР. Ежегодно музей посещает более 2,5 тысяч человек. По данным пресс-службы, на праздничных мероприятиях, которые пройдут во Дворце шахмат в пятницу, будет присутствовать глава Калмыкии, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, передает «РИА«Новости».