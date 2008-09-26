КХЛ. Ягр пятый раз подряд приносит победу «Авангарду»

Чешский нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Яромир Ягр принес своей команде пятую победу подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 26 сентября Ягр забросил две шайбы в выездном матче "Авангарда" против хабаровского "Амура", завершившегося победой омичей (4:3), передает «Лента.ru». "Авангард" повел со счетом 4:0 уже к середине первого периода, причем первую и третью шайбы забросил Ягр. Всего в сезоне-2008/09 чешский форвард отличился уже семь раз. Кроме него в составе "Авангарда" голы забили Алексей Черепанов и Алексей Курьянов. "Амур" отыграл две шайбы еще до окончания первого периода, а на первой минуте второй 20-минутки Олег Белкин сократил отставание своей команды до минимума (3:4). На 25-й минуте встречи Белкин мог сравнять счет, но не реализовал буллит. В оставшееся время командам отличиться не удалось, и матч завершился со счетом 4:3 в пользу омичей. Победная серия "Авангарда" началась 19 сентября в матче с "Ладой" (5:1). Перед этой игрой с поста главного тренера команды был уволен Сергей Герсонский, а временно исполняющим обязанности наставника стал Игорь Никитин. 21 сентября "Авангард" обыграл "Сибирь" (3:2 в овертайме), 23 сентября - новокузнецкий "Металлург" (3:2), а 25 сентября - "Амур" (4:0). После второй подряд победы над "Амуром" омичи вышли на первое место в дивизионе Харламова (20 очков в 11 матчах). 26 сентября на официальном сайте "Авангарда" появилась новость о том, что 28 числа в Омск прилетит канадец Уэйн Флеминг, который станет новым главным тренером команды. Контракт с Флемингом будет подписан до конца сезона-2008/09. Игорь Никитин будет выполнять обязанности помощника канадского специалиста.