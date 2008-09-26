«Динамо» -«Кривбасс»: Стартует 9-й тур украинской Премьер-Лиги

В пятницу, 26 сентября стартует 9-й тур украинской Премьер-лиги. Начинать тур предстоит одному из лидеров Чемпионата киевскому Динамо и криворожскому Кривбассу. Столь ранняя игра киевлян обусловлена тем, что уже в следующий вторник, 30 сентября, команде Юрия Семина предстоит матч в Стамбуле, где в рамках Лиги Чемпионов Динамо сразится с Фенербахче. А потому, учитывая приоритеты столичного гранда, не сложно предположить, что в игре с Кривбассом могут сыграть ближайшие резервисты. С другой стороны, тренеру Динамо крайне важно держать своих подопечных в нужном игровом тонусе, а матч с командой Олега Тарана прекрасно может этому послужить, передает «Корреспондент».