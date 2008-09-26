В финал ЧЕ по футболу изменения

Финальный турнир Чемпионата Европы по футболу будет расширен с 16 до 24 команд, начиная с 2016 года О революционных изменениях в европейском футболе сообщил член исполкома УЕФА Франц Беккенбауэр, передает «Корреспондент». По словам Беккенбауэра, договоренность об этом уже достигнута, а в пятницу об увеличении количества команд-участниц будет официально объявлено на пресс-конференции. Предыдущее расширение Чемпионата Европы по футболу пришлось на 1996 год, когда вместо восьми сборных в финальном турнире выступили 16 команд. Двухдневное заседание исполкома УЕФА проходит в Бордо (Франция). Также сегодня будет объявлено, останется ли право на проведение Евро-2012 у Польши и Украины.