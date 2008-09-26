«Шахтер» все-таки доверяет Луческу

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин публично выразил полное доверие румынскому тренеру команды Мирчи Луческу, слухи об отставке которого активно муссируются в СМИ. Палкин не исключил, что кампания в СМИ может носить организованный характер, целью которой является дестабилизация обстановки внутри клуба: "С удивительной активностью муссируется тема возможной отставки Мирчи Луческу. Количество сообщений в прессе и на телевидении таково, что невольно возникают мысли об организованном характере кампании по нагнетанию страстей вокруг Шахтера". "Вполне вероятно, что мы имеем дело с попыткой воспользоваться сложной турнирной ситуацией, в которую попала наша команда, и внести сумятицу накануне предстоящих ответственных матчей", - заявил гендиректор Шахтера, сообщает «Корреспондент». "Хочу заявить, что у Шахтера есть единственный главный тренер - это Мирча Луческу. Руководство клуба полностью доверяет ему. Никакие переговоры ни с одним из тренеров мы не ведем. Это только слухи. Клуб надеется на мастерство и опыт Мирчи Луческу, мы уверены, что тренер справится с возникшими трудностями и вскоре Шахтер будет радовать своих болельщиков содержательной и эффективной игрой как на европейской, так и на внутренней арене", - подчеркнул Палкин. В нынешнем Чемпионате Украины Шахтер провел 8 матчей, имея в активе 8 забитых голов, 8 очков. Как результат - 11-е место в турнирной таблице. Это самый худший старт Шахтера в национальном первенстве в истории.