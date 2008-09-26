«Ньюкаслу» отказал главный тренер Англии

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс отказался от поста наставника "Ньюкасла", выступающего в английской премьер-лиге. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. 65-летний специалист не принял предложение руководства клуба из-за неопределенности по поводу нового владельца "Ньюкасла". В начале сентября из клуба из-за конфликта с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли уволился тренер Кевин Киган. Киган подверг критике трансферную политику Эшли. В частности, наставник выразил недовольство решением руководства клуба продать полузащитника Джеймса Милнера в "Астон Виллу". Болельщики "Ньюкасла" остались крайне разочарованы уходом Кигана. Фанаты провели демонстрацию, на которой звучали требования отставки Эшли. Впоследствии владелец клуба признался, что получал угрозы и не уверен в безопасности своей семьи. Киган заявил, что готов вернуться в "Ньюкасл" в том случае, если Эшли продаст клуб. 14 сентября нынешний владелец команды выставил "Ньюкасл" на продажу. Об интересе к клубу заявили нигерийские бизнесмены, но состоится ли сделка, пока неясно. После ухода Кигана "Ньюкасл" потерпел два поражения подряд в чемпионате Англии сезона-2008/09 и по итогам пяти туров опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Также "Ньюкасл" вылетел из Кубка английской лиги, уступив на своем поле "Тоттенхэму" со счетом 1:2.