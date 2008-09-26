Две российские ракетки вышли в полуфинал WTA

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Вера Звонарева вышли в полуфинал турнира WTA (Женская теннисная ассоциация) в Пекине. 26 сентября в матчах 1/4 финала Кузнецова победила представительницу Словакии Доминику Цибулкову (6:2, 6:4), а Звонарева - испанку Анабель Медину Гарригес (6:0, 6:1), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт WTA. В полуфинале Звонарева, посеянная на турнире под пятым номером, встретится с китаянкой Цзэн Чжэ, которая в 1/4 финала взяла верх над бывшей первой ракеткой мира сербкой Аной Иванович. Соперница четвертой ракетки соревнований Кузнецовой определится в матче Елена Янкович (Сербия) - Даниэла Хантухова (Словакия). Отметим, что на этой неделе проходит еще один турнир WTA в Сеуле. Первая ракетка соревнований россиянка Мария Кириленко вышла в полуфинал, где встретится с эстонкой Кайей Канепи.