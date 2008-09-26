Матч ЛЧ-2011 перенесут на «Уэмбли»

Знаменитый лондонский стадион «Уэмбли» станет ареной проведения финального матча Лиги чемпионов 2011 года, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на осведомленный источник. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) и британское правительство урегулировали вопрос о налогообложении, которые помешали «Уэмбли» принять финал-2010, в итоге доставшийся мадридскому «Сантьяго Бернабеу». Исполком УЕФА официально объявит свое решение в декабре, но, по словам источника, финал Лиги чемпионов-2011 у «Уэмбли» уже в кармане. На проведение финалов Лиги чемпионов 2010 и 2011 года также претендовали Мюнхен, Берлин и Валенсия. В 2009 году главный матч самого престижного футбольного еврокубка пройдет в Риме