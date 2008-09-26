Руни: третье место для «Ливерпуля» - прогресс

Нападающий «Манчестер Юнайтед», несмотря на недавно проигранный матч «Ливерпулю», заявил, что максимум, на что смогут рассчитывать «красные» в этом сезоне – третье место. На вопрос о том, может «Ливерпуль» претендовать на чемпионство, Руни ответил: «Хотелось бы сказать, что нет, потому что соперничество между МЮ и «Ливерпулем» очень серьезное». «Думаю, в этом сезоне «Ливерпуль» снова улучшил свою команду, у них очень сильный состав, - продолжил Уэйн. – Но, думаю, им будет тяжело соперничать за место в тройке. Они могут стать третьими, что для них будет большим прогрессом, но мне кажется, что все снова будет решаться между нами, «Челси» и «Арсеналом», передает «Спорт.com.ua».