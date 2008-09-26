Гигз будет помогать Фергюсону

Ветеран «МЮ» Райан Гигз задумывается о тренерской карьере. Начинать валлиец собирается с поста помощника Алекса Фергюсона. «Я думаю поработать помощником главного тренера здесь, потому что это была бы лучшая школа для меня, - сказал валлиец Daily Star, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на - это можно видеть по числу вышедших отсюда тренеров Премьер-лиги. Рой Кин, Пол Инс, Марк Хьюз и Стив Брюс – они все играли под руководством Фергюсона. Тренерская работа – это естественно продолжение футбольной карьеры. Конечно, есть много вариантов, но я хочу быть готов к тренерской или менеджерской деятельности, когда закончу карьеру».