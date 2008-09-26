Швайнштайгер перейдет в «Ювентус»

В итальянской прессе появились сообщения о том, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер следующим летом перейдет в «Ювентус» в качестве свободного агента. Контракт 24-летнего футболист истекает в конце этого сезона, и если он не продлит соглашение, летом он может перейти, куда хочет. Итальянцы считают, что захочет он именно в Турин, тем более, что спортивный директор Алессио Секко давно интересовался немцем, который, по его мнению, может заменить 36-летнего Павла Недведа. Сам Швайншатйгер только укрепил эти слухи, заявив, что изучает итальянский язык, передает «Спорт.com.ua».