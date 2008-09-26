Новации Платини реализует федерация футбола Украины

29 сентября в Киеве начнутся курсы УЕФА тренеров юношеского футбола, на которых специалисты ФФУ поделятся знаниями с представителями других стран. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы федерации футбола Украины. «Схема учебной группы УЕФА» была разработана по инициативе президента УЕФА Мишеля Платини с целью поддержки развития европейского футбола. «Схема» обеспечивает обмен международным опытом в области теории и практики между тренерами и инструкторами юношеского футбола. Эта программа должна обеспечить специализированный доступ к знаниям в соответствии с конкретными потребностями разных ассоциаций – членов УЕФА – по разным направлениям: тренерское обучение, детско-юношеский футбол, женский и массовый футбол. Программа запланирована на 4 года – с 1 июля 2008 по июль 2012 года. Программа курсов, организованная ФФУ, рассчитана на 4 года. На протяжении этого времени более 30 специалистов из Молдовы, Армении, Белоруссии прослушают лекции, которые прочитают специалисты Техкома ФФУ, а также посетят практические занятия юных футболистов в ВРУФК, футбольной Академии ФК «Динамо», ФК «Княжа», ФК «Арсенал» (Белая Церковь). В то же время, состоятся дискуссии по таким темам как «Принципы и методы мотивации деятельности юных футболистов», «Методы подготовки футболистов высокой квалификации в юношеском футболе», «Проблемы определения игрового амплуа юного футболиста» и т.д. По окончанию курсов его участники получат соответствующие сертификаты, заверенные подписями президента УЕФА Мишеля Платини и генерального секретаря УЕФА Дэвида Тейлора, после чего, будут распространять полученный опыт в своих национальных ассоциациях. В свою очередь, украинские специалисты имеют возможность посетить аналогичные курсы, которые организует федерация футбола Чехии. ФФУ же очередные курсы, по просьбе УЕФА, проведет весной будущего года, но уже по проблемам массового футбола.