Менди восхищается «Арсеналом»

Полузащитник «Халл Сити» Бернар Менди перед игрой с «Арсеналом» выразил свое восхищение противником. «Арсенал» - это «Арсенал», - сказал игрок setantasports.com, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на - играть против них – безмерное наслаждение. Я очень люблю Арсена Венгера. Там также много французских футболистов, сыграть с ними будет просто здорово. Если честно, у меня нет идей, как мы будем играть, потому что провел 3 дня во Франции, где моя жена родила прекрасную дочь. Постараемся отпраздновать это событие на поле. Мы можем взять три очка, потому что выйдем на поле с чувством, что мы ничего не теряем. Ведь против нас участник Лиги чемпионов. Смотреть игры «Арсенала» - это как играть в PlayStation. Я люблю их футбол. Вы видели этот пас Аарона Рэмси в матче против «Шеффилда»? Это было чудесно». Судя по всему, роды супруги не мешали Бернару смотреть матчи Кубка Англии.