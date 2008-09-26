Поветкину готовы помочь драться с Кличко 16 известных боксеров

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин, которому 13 декабря предстоит провести бой с Владимиром Кличко, будет готовиться к поединку с помощью 12 спарринг-партнеров. По словам менеджера Поветкина Владимира Хрюнова, все спарринг-партнеры будут похожи на украинца по физическим данным, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на РИА Новости. Хрюнов рассказал, что команда Поветкина уже получила предложения от 16 известных боксеров, причем некоторые из них завершили карьеру, но готовы помочь россиянину подготовиться к бою с Кличко. При окончательном выборе спарринг-партнеров будут учитываться то, насколько они похожи на украинца по росту, весу и длине рук. Менеджер Поветкина отметил, что российский боксер начнет готовиться к бою с Кличко в конце октября в подмосковном Чехове. Точная дата отъезда Поветкина в Германию определится, когда станет известно, в каком именно городе этой страны пройдет поединок. В этом бою Владимир Кличко будет защищать принадлежащие ему чемпионские титулы IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация). Авторитетный сайт boxrec.com сообщает, что поединок Кличко - Поветкин состоится в Маннхейме, хотя ранее этот же источник указывал, что бой пройдет в Галле.