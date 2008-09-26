Формула-1: Хэмилтон выиграл первую гонку в Сингапуре

Лидер чемпионата «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл первую практику перед Гран-при Сингапура, который дебютирует в «Больших призах» в этом году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости». В первой тренировочной сессии пилот «Макларена» проехал свой лучший круг за 1.45,518. Совсем немного ему уступил Фелипе Масса на «Феррари» (1.45,598), который является ближайшим преследователем Хэмилтона в личном зачете. Третью строчку протокола занял напарник Массы Кими Ряйккенен (1.45,961). Остальные гонщики не смогли выйти из пределов 1.46. Четвертое время показал Хейкки Ковалайнен на «Макларене» (1.46,463), а замкнул первую пятерку Роберт Кубица из «БМВ-Заубер» (1.46,618).