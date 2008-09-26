Адвокат отказался от победы

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат признал, что его команда потеряла все шансы на победу в чемпионате России по футболу 2008 года. По словам Адвоката, "Зениту" остается бороться за места со второго по четвертое, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на "Фонтанка.Ру". В настоящее время питерская команда отстает от лидера чемпионата "Рубина" на 17 очков и имеет игру в запасе. Отставание "Зенита" от "Рубина" увеличилось после домашнего поражения питерцев от ЦСКА (1:3) в матче 22-го тура. До конца чемпионата "Зениту" осталось провести девять игр, а "Рубину" - восемь. В 23-м туре действующие чемпионы России сыграют в Москве с "Локомотивом" (27 сентября). Дик Адвокат рассказал также, что в игре с железнодорожниками он не собирается менять основного вратаря Вячеслава Малафеева на словака Камила Чонтофальски. Многие специалисты отмечали, что Малафеев неудачно сыграл в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) и во встрече с ЦСКА. Главный тренер "Зенита" коснулся вопроса о том, что в матче с "Локомотивом" не сможет принять участия Андрей Аршавин, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек. Адвокат отметил, что на месте Аршавина сыграет другой футболист, но не сказал, кто это будет. Игра "Локомотив" - "Зенит" начнется в 16:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на Первом канале.