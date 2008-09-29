Рижское «Динамо» просмотрит форварда сборной Латвии

В понедельник в рядах рижского «Динамо» появится 21-летний нападающий сборной Латвии Сергей Печура, который безуспешно в начале этого сезона пытался трудоустроиться в Швеции, сообщает «Газета.Ru». Печура до недавнего времени находился в составе шведского клуба «Мора», но там закрепиться не сумел. В прошлом сезоне центрфорвард выступал за «СКА-Огре» и в 42 матчах набрал в чемпионате «Самсунг-лиги» 42 очка (25+17). В понедельник главный тренер рижского «Динамо» оценит возможности Печуры и если игрок подойдет с ним будет подписан контракт.