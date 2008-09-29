«Тоттенхэм» сменит владельца

Клуб форварда сборной России Романа Павлюченко «Тоттенхэм» может сменить владельца. Как сообщает «Газета.Ru», известный агент Пини Захави, который в свое время помог Роману Абрамовичу приобрести «Челси», на прошлой неделе вылетел в Сингапур для проведения переговоров с одним из местных инвесторов. «Переговоры находятся на предварительной стадии, – заявил источник, – но инвестор – миллиардер и он рассматривает «шпоры» как великолепное вложение. Особенно важен фактор того, что клуб находится в Лондоне». Цена, за которую может быть продать «Тоттенхэм» составляет £300-400 млн.