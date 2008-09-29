Российский сумоист вышел в высшую лигу

В минувший уик-энд россиянин Алан Габараев, выступающий во втором элитном дивизионе профессионального сумо (дзюре), одержал две победы в схватках против Кайхо и Вакакарины и довел счет своих побед на Аки басе до двенадцати. Это позволило ему выиграть турнир и перейти по его итогам в высшую лигу (макуути). 140-килограмовый Габараев, дебютировавший в профессиональном сумо в январе 2007 года, прошел путь из подготовительного класса маэдзумо до макуути всего за 22 месяца, повторив тем самым рекорд болгарского озэки Калояна Стефанова-Махлянова, сообщает «Спорт Экспресс».