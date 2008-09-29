Белик: Не выполняем установку главного тренера

Форвард «Днепра» Алексей Белик вышел из раздевалки где-то через полчаса после окончания матча, но и по истечении этого времени Алексея переполняли эмоции, сообщает «Спорт.com.ua». - Алексей, давайте начнём с самого горячего в эти минуты вопроса. Что произошло в штрафной «Металлурга» в добавленное арбитром время? - Давайте я вас спрошу. Я нахожусь в хорошем положении, мяч передо мной, мне остается только пробить, и я оказываюсь на газоне. Какой мне смысл падать? Я упал, потому что меня толкнули в спину. Мне ребята, правда, рассказали, что судья на линии показал «вне игры», но главный-то арбитр офсайд не фиксировал…Я просто не знаю…Вы посмотрите, какие пенальти дают в играх «Металлиста»! Здесь же, очевидное нарушение и никакой реакции! Поймите правильно, я не ищу отговорок, мы плохо играли, так как требовалось, начали действовать только при счете 0:2, но пенальти был чистый, в этом никаких сомнений быть не может. Другой момент. Этот же арбитр просто не давал нормально бороться. Кто-то крикнул: «Ай!» или «Ой!», и всё, следует свисток. У меня в этой игре три (!) момента было, когда я боролся вверху, а арбитр судил нарушения исходя из криков защитников. Разве в той же Англии так судят!? Ну давайте тогда по правилам мини-футбола играть, игроки не будут касаться друг друга. Если фиксируются такие фолы, как сегодня, то и пенальти по логике в такой игре штук двадцать должно быть. - Вы сказали, что команда начала играть на уровне только при счете 0:2. Что же мешало так действовать с первых минут? - Мне кажется, мы не делаем того, что нам говорит тренер. Он объясняет, что соперник будет стоять сзади, и нам надо играть через фланги, а у нас если мяч попадает на фланг, то дальнейших быстрых действий нет, атака разворачивается в другую сторону. А надо заставлять защитников поворачиваться лицом к своим воротам, делать много прострельных передач, чтобы иной раз те же защитники просто внесли мяч в собственные ворота. Когда допускаешь, что соперник всем составом «сел» назад, его оборону вскрыть крайне тяжело. - Когда на поле вышел ваш давнишний партнер Андрей Воробей и команда перешла на игру в два форварда, лично вам стало легче играть? - C одной стороны да, но соперник, выигрывая, окопался у своих ворот еще глубже и пробитьcя на ударную позицию было очень тяжело. - На ваш взгляд, последние неудачи команды – стечение обстоятельств, либо все-таки свидетельство игрового кризиса? - Трудно сказать. Одно дело, если бы мы выполняли установку тренеров. Но мне кажется, еще раз повторюсь, мы не выполняем того, о чем договариваемся перед игрой. Плюс недопонимаем друг друга на поле. В команде много новых людей и связи в ней еще не отлажены.