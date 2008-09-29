Роддик стал шестым в чемпионской гонке АТР

Энди Роддик, выигравший в воскресенье турнир в Пекине, поднялся на одну позицию в новой редакции чемпионской гонки АТР и занял шестое место. Он заставил потесниться испанца Давида Феррера, сообщает «Советский спорт». Чемпионская гонка АТР 1. Рафаэль Надаль (Испания) - 1265 2. Роджер Федерер (Швейцария) – 921 3. Новак Джокович (Сербия) – 899 4. Энди Маррей (Великобритания) – 520 5. Николай Давыденко (Россия) – 417 6. Энди Роддик (США) – 352 7. Давид Феррер (Испания) – 337 8. Джеймс Блэйк (США) – 309 9. Станислас Вавринка (Швейцария) – 286 10. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 272 …16. Игорь Андреев (Россия) – 239 25. Михаил Южный (Россия) – 194 27. Дмитрий Турсунов (Россия) – 181 32. Марат Сафин (Россия) – 169 72. Евгений Королев (Россия) – 70 88. Теймураз Габашвили (Россия) – 55 88. Игорь Куницын (Россия) – 55