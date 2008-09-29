«Валенсия» возглавила Примеру

«Валенсия» переиграла «Депортиво» в пятом туре чемпионата Испании и вышла в лидеры Примеры, передает «Советский спорт». Чемпионат Испании 6-й тур «Эспаньол» – «Барселона» – 1:2 (1:0) Голы: Коро, 20 – Анри, 84. Месси, 90 (пенальти). «Альмерия» – «Рекреативо» – 1:0 (0:0) Гол: Негредо, 90+5. «Атлетик» – «Хетафе» – 0:1 (0:0) Гол: Каскеро, 87. «Малага» – «Вальядолид» – 2:1 (1:0) Голы: Лоло, 32. А. Лопес, 54 - Педро Леон, 64. «Нумансия» – «Осасуна» – 0:0 «Расинг» – «Мальорка» – 1:2 (1:1) Голы: Маркано, 22 - Варела, 45. Вебо, 86. «Валенсия» – «Депортиво» – 4:2 (1:1) Голы: Мата, 34. Вилья, 49, 81. Хоакин, 69. - Ренан, 12 (в свои ворота). Лафита, 84.