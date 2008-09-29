«Лацио» вышел в лидеры чемпионата

Римский «Лацио» в гостях уверенно переиграл «Торино» в матче пятого тура Серии А и единолично возглавил турнирную таблицу. Чемпионат Италии. Серия А 5-й тур «Рома» – «Аталанта» – 2:0 (2:0) Голы: Пануччи, 17. Вучинич, 31 «Болонья» – «Наполи» – 0:1 (0:0) Гол: Денис, 86 «Катанья» – «Кьево» – 1:0 (1:0) Гол: Паолуччи, 17 Удаление: Манделли, 85 («Кьево») «Лечче» – «Кальяри» – 2:0 (1:0) Голы: Джакомацци, 34. Кастильо, 58 «Палермо» – «Реджина» – 1:0 (0:0) Гол: Микколи, 50 «Торино» – «Лацио» – 1:3 (0:1) Голы: Аморузо, 90 - Пандев, 30. Сарате, 63, 83 Удаления: Серени, 83. Пратали, 88 (оба - «Торино») «Удинезе» – «Сиена» – 2:1 (2:1) Голы: Квальярелла, 22. Пепе, 29 – Харжа, 38