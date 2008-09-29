Селянне заключил контракт на два года

"Анахайм" еще на два года подписал своего звездного форварда Теему Селянне. Как информирует TSN, новый контракт финна рассчитан на 5,25 миллионов. Напомним, что заключить новый договор нападающий не мог из-за перегруженной зарплатной ведомости "Уток", но после перехода Мэтью Шнайдера в "Атланту", который произошел вчера ночью, руководство калифорниев сразу же предложило поставить подпись под соглашением. В первом же матче за "Анахайм" против "Ванкувера" Селянне, как уже сообщал «Спорт Экспресс», сделал дубль.