Шустер знает, с кем пойдет на «Зенит»

Главный тренер «Реала» Бернд Шустер объявил список футболистов, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов против «Зенита». По сравнению с матчем против «Бетиса» в чемпионате, в состав вернулся Фабио Каннаваро, который пропускал прошедший тур в связи с практикуемой Шустером ротацией состава. А вот Метцельдер и Мичел Сальгадо с «Зенитом» не сыграют – настала их очередь отдохнуть. Кроме того, в Питер из-за травм не поедут Гути, Фернандо Гаго и Уэсли Снайдер, отмечает Террикон. Состав «Реала» на матч с «Зенитом»: Голкиперы: Касильяс, Дудек, Кодина; Защитники: Пепе, Торрес, Хайнце, Рамос, Каннаваро, Марсело; Полузащитники: Де ла Ред, Ван дер Варт, Дренте, Диарра, Хави Гарсия; Нападающие: Рауль, Ван Нистелрой, Игуаин, Роббен.