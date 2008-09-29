КХЛ. Результаты матчей

Металлург Магнитогорск – Салават Юлаев – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) 0:1 – 01.44 Нуртдинов (Радулов, Твердовский) 0:2 – 06.38 Гордеев (Григоренко) 0:3 – 09.16 Нуртдинов (Радулов, Таратухин), ГБ 0:4 – 23.16 Чермак (Григоренко, Гордеев) 0:5 – 44.35 Пережогин (Воробьев, Терещенко) 1:5 – 54.06 Платонов (Гусманов) Вратари: Мезин (9.16 – 60.00, Проскуряков) – Еременко. Химик – Торпедо – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) 1:0 – 18.37 Смирнов (Гордиюк) 1:1 – 30.23 Варнаков (Тюляпкин, Шастин) 2:1 – 34.59 А.Петров (Ворошнин, Паньшин) 3:1 – 38.21 Кожевников 3:2 – 57.39 Косоуров (Тюляпкин) Вратари: Васильев – Евдокимов (59.40–60.00 ПВ). Северсталь – Динамо Минск – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) 1:0 – 02.20 Надь (Кочетков) 2:0 – 09.24 Кочетков 3:0 – 27.36 Трубачев, ГБ 3:1 – 34.06 Жидких, ГБ 4:1 – 35.02 Кочетков (Надь), ГБ 5:1 – 44.30 Квятковски (П.Воробьев, Якубов) Вратари: Вьюхин – Костур (44.30 – 60.00 Чиодо).