Блохин: Чемпионство «Рубина» не за горами

Вчера подопечные Олега Блохина немного притормозили команду Сергея Реброва на пути к золотым медалям - Москва на выезде обыграла Рубин 0:1, сообщает FOOTBALL.UA. Олег Блохин, главный тренер Москвы: - Немного подпортили Рубину продвижение к чемпионству, но, думаю, оно не за горами. А для нас победа важна в психологическом плане после тех поражений, которые у нас были. Но все равно это качели, я не уверен, что следующую игру мы сыграем на таком же уровне - команда в процессе становления. Курбан Бердыев, главный тренер Рубина: - В целом мы игрой не удовлетворены, я думаю, сказалось напряжение последних матчей. Реализуй Адамов хотя бы один из двух моментов, можно было бы на что-то надеяться. Но упрекнуть ребят в самоотдаче нельзя - бывают и такие матчи. Надо терпеть. - Вы имеете в виду психологическое напряжение? - Да. - Что с Кабзе? - Он просто не попал в заявку.