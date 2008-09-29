«Реал» едет в Россию за победой

После субботней победы над Бетисом в гостях со счетом 2:1, своим мнением о завтрашней встрече с Зенитом поделились футболисты Реала, передает FOOTBALL.UA. - Зенит в последнее время заметно прогрессирует. Вы не обеспокоены этим в преддверии матча в Санкт-Петербурге? - вопрос полузащитнику Рубену де ла Реду. - Зенит - очень быстрая команда. Надо это учитывать, особенно принимая во внимание то, что он играет на своем поле, где его будут поддерживать болельщики. Нам предстоит очень сложная игра. Хотя у нас каждый игрок тоже кое-что из себя представляет. - Кому из соперников следует уделить особое внимание? - Зенит - это не только Аршавин. Очень хороша вся команда, и мы должны сильно постараться, чтобы добиться победы. - Ничья вас удовлетворит? - Мы - Реал, команда с амбициями, которая играет на победу в любом матче. Мы уважаем Зенит, но наша цель - победа. Этот матч очень важен для нас. - Приберегли голы для Зенита после победы над Спортингом из Хихона - 7:1? - Наша команда тем и хороша, что забивать умеют все. И мы умеем выигрывать сложные матчи. - Реал сейчас играет в напряженном ритме. Усталось ощущается? - Победа в Лиге чемпионов - одна из задач клуба на сезон. Тут уж не до усталости. Тем более что гостевая победа над Бетисом нам очень многое дала в моральном плане. А вот что думают о матче с чемпионами России защитники Реала Серхио Рамос и Пепе. - Последние успехи в чемпионате придали нам уверенности в преддверии матча с Зенитом, - сказал Серхио Рамос. - В Лиге чемпионов все игры сложны, но мы едем в Россию за победой. Чтобы добиться ее, наш коэффициент полезного действия должен быть максимальным. Любая ошибка в Санкт-Петербурге может стать роковой. - Зенит - сильная команда, укомплектованная классными игроками, - считает Пепе. - Думаю, нам придется приложить максимум усилий, чтобы привезти из России три очка, тем более что Зенит играет дома при своих болельщиках. Победить Реал мечтают все. Но мы сильны духом, предельно мотивированы и тоже очень хотим выиграть.