«Грозный» переигрывает «Юрана»

Матч проходил на тяжелом поле, потому что дренажная система стадиона в Грозном не сумела справиться с ливнями последних дней в Чеченской Республике, передает FOOTBALL.UA. Единственным интересным моментом первой половины первого тайма стала травма защитника Даниэльсона, вместо которого вышел молдаванин Головатенко. Ну, еще можно отметить желтую карточку Байрамову за грубость. Единственный момент возник на 21-й минуте, когда кто-то из игроков Терека пробил в руки вратарю с 10-ти метров. В общем, сложно было играть на поле, больше напоминающее болото или огромную лужу. Второй тайм: Терек владеет мячем, но толку от этого никакого. Пару ударов нанес Кулик. Несколько раз Чичкин надежно сыграл на выходе. Во втором тайме сработала замена, произведенная Грозным. Джабраилов пробил, Чичкин отбил, и на добивание первым оказался Були, открывший счет в матче. Несмотря на проведенные Юраном замены, Терек продолжал владеть инициативой. За 15 минут до конца матча удар Омельянчука прошел рядом со штангой. Грозненцы могли забить второй, но Сердюков не попал в створ ворот с близкого расстояния. Терек выиграл и осложнил жизнь Химкам. Терек – Химки 1:0 Голы: Були, 60 Терек: Лика, Бендзь, Омельянчук, Илиев, Забавник, Джабраилов, Власов, Маргаритеску, Кулик (Кузнецов, 90), Кузьмичев (Були, 57), Сердюков Химки: Чичкин, Шоава, Самусевас, Даньэльсон (Головатенко, 18), Габриэль, Тривунович, Сабитов (Динеев, 64), Титов, Эромоигбе, Байрамов (Антипенко, 58), Якубко Предупреждены: Стефан Ги (запасной), Бендзь, Лика – Байрамов, Якубко