Мозли нокаутировал Майоргу

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в США состоялся бой между двумя экс-чемпионами мира Шейном Мозли и Рикардо Майоргой. Майорга (28-7-1, 22 нокаута) активно начал поединок и владел преимуществом в первых раундах поединка, однако затем Мозли (45-5, 38 нокаутов) начал приспосабливаться к своему агрессивному сопернику и перехватил инициативу, сообщает «Корреспондент». В шестом раунде Майорга проявил свою обычную браваду, призывая Мозли идти вперед и бить, и пропустил несколько сильных ударов, однако уже в следующем раунде никарагуанец захватил преимущество. Заключительные раунды поединка прошли в равной борьбе, однако в конце двенадцатого раунда Мозли отправил Майоргу сначала в нокдаун, а затем и в нокаут за секунду до окончания боя. "Мы провели прекрасный бой, - приводит слова Мозли Yahoo Sports. - Майорга сильный соперник, он выдержал несколько хороших ударов. Однако мне удалось ему утомить. Я достал его ударом справа и апперкотом, и понял, что он поплыл. Я чувствовал, что он ослабевает, но он пытался не показывать этого". "На мой взгляд, я выигрывал бой, но он сумел взять несколько раундов. Однако я хотел победы нокаутом. Я хотел дать зрителям то, что они заслуживают - победу нокаутом", - заявил Мозли. В этом же шоу чемпион в полусреднем весе (до 66,6 кг) Андре Берто (23-0, 19 нокаутов) перебоксировал Стивена Фррбса (33-7, 9 нокаутов) и одержал победу единогласным решением судей: 118-109, 118-109, 116-111.