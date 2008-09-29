Премьер-лига Украины. 9-й тур. «Шахтер» - «Металург» Д: ничья

Состоялся матч Чемпионата Украины 9-го тура между командами «Шахтер» и «Металург» Д. Игра так и не определила победителя. Результаты матча: «Шахтер» – «Металлург» Д – 1:1 «Шахтер»: Пятов, Срна, Чигринский, Ищенко, Рац, Хюбшман, Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 75), Жадсон, Брандау (Морено, 63), Селезнев (Гладкий, 46). «Металлург»: Дишленкович, Сержио, Билозор, Березовчук, Боавентура, Зотов, Макридис, Димитров, Кингсли (Воловик, 81), Фабиньо (Мелконян, 45), Сытник (Тимченко, 74). Голы: Илсиньо (50) – Димитров (89). Предупреждения: Селезнев (11), Илсиньо (39), Брандау (61), Чигринский (93).