Премьер-лига Украины. 9-й тур. «Динамо» громит «Кривбасс»

Состоялся матч 9-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Динамо» и «Кривбасс». Киевляне разгромили противника, забив три гола. Результаты матча: «Динамо» – «Кривбасс» – 3:0 «Динамо»: Богуш, Бетао, Вукоевич (Ярмоленко, 72), Алиев, Бангура, Еременко (Шацких, 61), Михалик, Кравец, Эль Каддури, Асатиани, Нинкович (Гиоане, 47). «Кривбасс»: Куслий, Сердюк, Грановский, Ковальчук, Мелащенко, Костышин (Опря, 81), Бартулович, Бюлюкбаши, Булку (Шепетовский, 61), Максимов (Рожков, 80), П.Пашаев. Голы: Алиев (18), Нинкович (27), Алиев (47).

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