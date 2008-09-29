Премьер-лига Украины. 9-й тур. Результаты всех матчей

29 сентября 2008, 10:56

Состоялись матчи 9-го тура Премьер-лиги Украины. Их результаты: ФК «Львов» – «Черноморец» – 0:2 ФК «Львов»: Марущак, Гальчук, Романюк, Данькив, Федорчук (Шевелюхин, 65), Баранец Г., Худзик (Панас, 70), Баранец Б., Полтавец (Гордиенко, 75), Кицута, Жданов. «Черноморец»: Ширяев, Нижегородов, Шандрук, Белецкий, Корытько, Гилазев, Косырин, Де Ла Аса, Васкес (Мельник, 88), Гришко, Мжаванадзе. Голы: Васкес (71), Корытько (78). Предупреждения: Г.Баранец (33), Гальчук (82) – Белецкий (18), Нижегородов (85). Удаление: Г.Баранец (63, вторая желтая карточка). «Металлист» - «Ворскла» - 3:1 Голы: Джексон, 11, 85 (с пен.), Слюсар, 21 – Цурри, 26 «Металлист»: Горяинов, Майдана, Обрадович, Гуйе, Ганчарчик, Валяев, Эдмар, Слюсар, Девич (Бордиян, 66), Тришович (Рыкун, 46), Джексон (Фомин, 89) «Ворскла»: Долганский, Ярмаш, Цурри, Даллку, Медведев, Красноперов, Маркоски, Кравченко, Кулаков (Главина, 68), Есин, Сачко (Чичиков, 70) Предупреждения: Ганчарчик (40), Эдмар (61) – Далкку (37), Красноперов (44), Ярмаш (93). «Таврия» - ФК «Харьков» - 1:1 «Таврия»: Бандура, Алундерис, Назаров, Ильницкий, Хайдучек (Шмаков, 64), Голайдо, Галюза, Любенович, Зборовский (Ковпак, 52), Гоменюк, Гигиадзе (Идахор, 52) ФК «Харьков»: Налепа, Чеберячко, Комарницкий, Гунчак, Панковец, Иванов, Сучков, Милько, Козориз, Касьянов (Городов, 72), Рибейро (Платон, 78) Голы: Ковпак (90, с пенальти) - Гунчак (46) Предупреждения: Алундерис (55), Голайдо (88), Назаров (92) - Рибейро (48), Касьянов (54). «Заря» - «Карпаты» - 1:0 «Заря»: Комарицкий; Гаврюшов; Храмцов; Омоко; Болохан; Каменюка (Цимакуридзе, 77); Райчевич; Гомес; Бага (Ермак, 64); Джихани (Диденко, 88); Жуниор «Карпаты»: Романенко; Федорив; Петривский; Милошевич; Пшеничных; Кузнецов (Зенев, 66); Годвин; Ощипко; Гурули; Худобяк (Фурта, 79); Кожанов (Кобин, 66). Гол: Райчевич (58) «Ильичевец» – «Арсенал» – 2:1 «Ильичевец»: Глущенко, Мельник, Соляник, Воробей (Кандем Кандем, 63), Ярошенко (Иващенко, 75), Кривошеенко (Нефедов, 89), Савин, Кашевский, Чучман, Беганский, Кирильчик. «Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомин, Евсеев, Кузнецов (Жоземар, 46), Эссола, Симоненко, Старгородский (Пивненко, 85), Бито (Олейник, 46), Лысенко. Голы: Ярошенко (8), Кривошеенко (82) – Симоненко (49). Предупреждение: Беганский (42) - Пивненко (87). «Днепр» – «Металлург» З – 1:2 «Днепр»: Старцев, Грицай (Коноплянка, 78), Русол, Феррейра (Денисов, 46), Алсидес, Лоло, Калиниченко (Воробей, 46), Назаренко, М.Пашаев, Лепа, Белик. «Металлург» З: Постранский, Челядинский, Невмывака, Степаненко, Вернидуб, Полевой, Аржанов, Тигорев (Опанасенко, 61), Годин, Рудыка (Лазарович, 80), Силюк. Голы: Лепа (83) – Невмывака (41), Лоло (58, в свои ворота). Предупреждения: Алсидес (26), М.Пашаев (40), Белик (88) – Вернидуб (12), Челядинский (56), Степаненко (65).

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