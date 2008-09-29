Моуриньо: Лучше проигрывать, чем бояться играть в футбол

«Ничья была бы самым оптимальным результатом», - так прокомментировал проигранное дерби главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо, передает «Спорт.com.ua». «Милан забил гол, а мы нет. Теперь это уже является достояние истории. У них было несколько выстрелов по воротам, и, не смотря на это, наши шансы выглядели получше. Я видел две команды сегодня вечером, и ни одна не заслужила победы больше чум другая. Не буду комментировать гол или удаление, потому что не хочу быть оштрафованным за свои слова». Когда я смотрю в таблицу мне все равно кто нас опережает, «Лацио», «Наполи» и «Катанья», главное что мы впереди «Ромы», «Милана» и «Ювентуса», остальные команды меня не интересуют. В игре с «Миланом» мы хотели сделать ставку на полузащиту, но у нас в распоряжении были только Камбьяссо и Виера. В концовке матча вышел Круз, чтоб хоть как-то оказать давление на Зеедорфа», - продолжил Моуриньо. «В конце матча, играя десятером, мы все время были в атаке, «Милан» только защищался и ничего не мог нам предложить. «Милан» был более прагматичен в этот вечер, это – футбол…» «Я считаю счет 1:1 был бы самым справедливым результатом, но это было бы очень банально. Лучше проиграть игру, чем бояться играть в футбол»