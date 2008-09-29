Бадминтонистка Карачкова победила на этапе Кубка Евровы

Российская бадминтонистка Элла Карачкова (Диль) одержала уверенную победу на этапе Кубка Европы в Брно. В финале турнира в женской одиночной категории она победила голландку Юдит Мюлендикс со счетом 21-14 21-13, сообщает Национальная федерация бадминтона России »Я рада, что на этом турнире, наконец, смогла стать источником хороших новостей для наших болельщиков. В ходе соревнований обыграла достаточно сильных соперниц – датчанку Нанну Енсен, шотландку Сьюзан Хьюз, наконец, Юдит Мюлендикс, и очень, очень этому рада. Я вздохнула наконец свободно, нашла свою игру и стала верить в себя впервые после Олимпиады. Очень хорошо подготовилась к этому турниру дома, и результат сразу появился», – заявила спортсменка «Газета.Ru».