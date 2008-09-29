Сичапан может стать автогонщиком

Известный таиландский теннисист Парадорн Сичапан, который не выступает уже больше двух лет из-за многочисленных травм, рассматривает возможность сменить профессию и стать профессиональным мотогонщиком, сообщает Reuters. Бывшая девятая ракетка мира сейчас активно продвигает мотоспорт у себя на родине. «В последнее время мне было очень скучно и переход из одного спорта в другой будет большим вызовом для меня, – заявил 29-летний Сичапан. – Спонсоры одной команды очень бы хотели видеть меня одним из своих гонщиков, но это произойдет только, если я завершу карьере в теннисе. Ведь я все еще планирую вернуться в тур».