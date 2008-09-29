Зико остался недоволен первой победой в узбекском клубе

Новый главный тренер узбекского клуба "Бунедкор" Зико остался недоволен игрой команды в матче чемпионата страны против "Бухары" (2:0). Эта встреча, состоявшаяся 28 сентября, стала для Зико первой на посту наставника "Бунедкора". Бразильский тренер отметил, что его игроки должны лучше использовать голевые моменты, сообщает «Лента.ru». По словам Зико, счет в матче с "Бухарой" должен был быть более крупным. Тренер считает, что его футболисты отдали очень много сил в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против "Сайпы" (5:1) и не смогли восстановить кондиции за четыре дня. В матче с "Бухарой" голы в составе "Бунедкора" забили Хосе Луис Вильянуэва и Тимур Кападзе. Лидер команды Ривалдо провел на поле 90 минут. В турнирной таблице чемпионата Узбекстана "Бунедкор" занимает первое место. Команда опережает на одно очко "Пахтакор" и имеет одну игру в запасе. На послематчевой пресс-конференции Зико заявил также, что в "Бунедкоре" есть много индивидуально сильных футболистов, но во время матча они часто "собираются там, где мяч". Бразильский тренер пообещал, что в будущем каждый игрок будет отвечать за свою позицию. Кроме того, Зико намерен поработать над физическим состоянием футболистов. Перед началом следующего сезона он собирается пригласить в команду зарубежного тренера по физической подготовке. Зико прилетел в Ташкент на прошлой неделе, а официально подписал контракт с "Бунедкором" 26 сентября. Соглашение с бразильским тренером рассчитано на 15 месяцев. Бывший главный тренер команды Мирджалол Касымов возглавил сборную Узбекистана.