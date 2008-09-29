Селянне подписал новый контракт с клубом НХЛ

Клуб НХЛ "Анахайм Дакс" подписал новый контракт с лидером команды финном Теему Селянне. Соглашение с 38-летним нападающим рассчитано на два года, за которые Селянне заработает 5,25 миллиона долларов. Финский хоккеист уже заявил, что планирует завершить спортивную карьеру в "Анахайме", сообщает «Лента.ru». По окончании сезона-2006/07, в котором "Анахайм" выиграл Кубок Стэнли, Селянне объявил об уходе из спорта, но в середине прошлого сезона вернулся в хоккей и провел 26 матчей за "Дакс". В этих встречах финн забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач. К сезону-2008/09 Селянне начал готовиться в составе "Анахайма" и подписал новый контракт с клубом в ночь с 28 на 29 сентября. Генеральный менеджер "Дакс" Брайан Бурк заявил, что клуб был заинтересован в том, чтобы Селянне остался в команде. Финский нападающий начал карьеру в НХЛ в 1992 году и десять раз участвовал в Матчах звезд лиги. В составе сборной Финляндии Селянне играл на четырех Олимпиадах и четырех чемпионатах мира.