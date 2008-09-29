Дементьева стала четвертой ракеткой мира

Россиянка Елена Дементьева поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Олимпийская чемпионка, неделю назад занимавшая пятую позицию, обошла в рейтинге от 29 сентября Ану Иванович из Сербии. Звание первой ракеткой мира сохранила Серена Уильямс. На счету Уильямс 4091 рейтинговое очко. Всего на 21 балл от американки отстает сербская теннисистка Елена Янкович. У занимающей третье место Динары Сафиной - 3747 очков. Светлана Кузнецова, 28 сентября проигравшая Янкович в финале турнира в Пекине, осталась на седьмой позиции в рейтинге. Шестое место занимает Мария Шарапова. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) существенных изменений не произошло. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Николай Давыденко остался на шестой позиции, сообщает «Лента.ru».