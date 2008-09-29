В финале турнира по баскетболу встретятся югорчане и украинцы

В финале международного турнира по баскетболу на Кубок губернатора Югры, который пройдет в понедельник, встретятся баскетбольные клубы "Университет-Югра" и "Николаев" (Украина), сообщил «РИА«Новости» сотрудник пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. "В воскресенье югорчане победили команду "Металлак" из Сербии со счетом 85-81 и вышли в финал соревнований. В прошедшем чемпионате России, в супер-лиге "А", "Университет-Югра" занял 10 место. В этом сезоне клуб ставит перед собой скромные задачи - подняться на строчку выше, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Сейчас команда обновлена, приглашен новый главный тренер - сербский специалист Желько Лукаич", - добавил он. Сотрудник пресс-службы губернатора уточнил, что открытие турнира состоялось 28 сентября. В нем принимают участие четыре команды: "Николаев" (Украина), "Университет-Югра" (Россия), "Атлетас" (Литва), "Металлак" (Сербия). "В рамках мероприятия состоялись семинары спортивных журналистов и тренерского корпуса. В их работе приняли участие 22 представителя СМИ из Югры и России, а также более 80 тренеров, представляющие муниципалитеты региона", - сказал собеседник агентства.