Алонсо выиграл первую гонку при свете фонарей

Первым победителем ночной гонки "Формулы-1" в Сингапуре стал Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира принес первую победу в сезоне для "Рено", стартовав с 15-й позиции. Второе место занял Нико Росберг на "Уильямсе", заработав лучший результат в карьере, а третьи финишировал Льюис Хэмилтон на "Макларене", еще более упрочивший свое положение лидера чемпионата. Старт гонки не предвещал проблем для обладателя поул-позиции Фелипе Массы. Бразилец вовремя среагировал на зеленые сигналы светофора, а вслед за ним на дистанцию ушли Хэмилтон и Кими Райкконен. Борьба развернулась за четвертое место: сначала Хейкки Ковалайнен смог опередить Роберта Кубицу, но поляк контратаковал, а финн откатился на 7-е место, пропустив вперед еще и Себастьяна Феттеля с Тимо Глоком. После начальное активности гонка перетекла в более спокойное русло, тем более, что обгонять на городской сингапурской трассе весьма не просто. Благодаря этому Некоторое время удерживал девятое место Ярно Трулли на "Тойоте", под завязку заполненной топливом. Однако через несколько кругов его смогли обогнать один за другим два пилота "Уильямса", а затем и Алонсо на легкой "Рено". После этого испанец практически сразу завернул в боксы, самым первым проведя дозаправку и смену шин. Такая рискованная тактика оказалась неожиданно эффективной, так как два круга спустя, другой пилот "Рено" Нельсиньо Пике на полной скорости врезался в стену, из-за чего на трассу была выпущена машина безопасности. Перед появлением пейс-кара в гараж успели заскочить оба "Ред Булла" и "Хонда" Рубенса Баррикелло, а через пару кругов на пит-стоп были вынуждены заехать Росберг и Кубица. Но главное событие гонки произошло, когда пит-лейн был официально открыт. Как уже не раз бывало в этом сезоне, практически все гонщики массово ринулись в боксы. В этой неразберихе не выдержали нервы у лидера - Масса дернулся с места раньше времени, сбив механика и вырвав часть заправочного шланга. Кроме того, бразилец едва не врезался в проезжавшего по пит-лейн Адриана Сутила. "Феррари" остановилась перед выездом из боксов и механики, отсоединив шланг, вернули Массу в гонку, но время было безвозвратно потеряно - бразилец откатился на последнее место. На первом месте в этот момент оказался Росберг, которому еще предстояло отбыть штраф "Stop & Go" за несвоевременный пит-стоп, далее следовали два итальянца Трулли и Физикелла, которым еще предстоял визит в боксы, а также еще один "штрафник" Кубица. Алонсо благодаря раннему пит-стопу оказался на 5-м месте и стал потенциальным лидером гонки. Однако надежды испанца могли обернуться прахом из его бывшего напарника Физикеллы. Итальянец выжимал из "Форс Индии" максимум, но машина аутсайдера чемпионата явно сдерживала остальных. Благодаря его упорству, два первых пилота смогли прилично оторваться от шедшего "паровозиком" пелетона. Таким образом, после отбывания штрафа Росберг вернулся в гонку четвертым, явно претендуя на подиум. Кубице повезло меньше - после остановки в боксах он стал последним. Сразу за этим последовал пит-стоп Физикеллы, а затем и Трулли, и Алонсо все-таки вышел на первое место. Испанец не стал терять времени даром и прилично оторвался от ставшего вторым Росберга. На очередной серии дозаправок пилот "Рено" сохранил лидерство, "вынырнув" из боксов в аккурат перед "Маклареном" Хэмилтона, который к тому моменту опередил Дэвида Култхарда в борьбе за второе место. Но оба британца вскоре также посетили боксы, вернув вторую позицию Росбергу. Алонсо явно мечтал спокойно доехать до финиша, но зрители стали свидетелями еще двух опасных аварий. Сначала разбил свою машину Адриан Сутил - пилоту "Форс Индии" вновь помешал Масса, сам едва не влетевший в стену. Гонку на несколько кругов возглавила машина безопасности, а сразу после рестарта в аварию угодил Райкконен, шедший к тому моменту на пятом месте. "Феррари" финна удалось быстро убрать, и гонка возобновилась. После рестарта все ожидали прорыва от Хэмилтона, но британец рассудил, что лучше финишировать третьим, чем рисковать в борьбе с Росбергом и Алонсо. К тому же, другой претендент на титул в этот момент был далек от очковой зоны - Масса застрял в конце пелетона, развлекая зрителей атаками на Физикеллу. В это время Алонсо спокойно довел машину до финишной черты, став первым в истории победителем ночной гонки в Сингапуре. Это победа стала для него и его команды первой в этом сезоне, позволив "Рено" выйти на четвертое место в командном зачете. Для финишировавшего следом Росберга второе место стало лучшим результатом в карьере, но гораздо интереснее с точки зрения борьбы в чемпионате результат Хэмилтона - финиш на третьем месте позволяет британцу на 7 очков оторваться от Массы, а команде "Макларен" обогнать на одно очко "Феррари" в Кубке Конструкторов, сообщает NEWSru.com.