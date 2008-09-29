Давыденко может подать в суд на АТР

Россиянин Николай Давыденко может подать в суд на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) за то, что организация на протяжении целого года считала его виновным в антикоррупционном скандале. Адвокат теннисиста заявил, что россиянин может потребовать компенсацию за многочисленные судебные издержки, а также попросить от АТР больше, нежели простых извинений. В середине сентября АТР признала невиновным Давыденко в скандале, связанном с нелегальными ставками на исход теннисных матчей. Расследование, касающееся матча, который состоялся в августе 2007 года, продолжалось более года, сообщает NEWSru.com. По его итогам представители АТР заявили, что в действиях россиянина и его соперника по тому матчу - аргентинца Мартина Вассальо-Аргельо - не было ничего противозаконного. Вместе с тем, АТР этим и ограничилась: никаких извинений Николаю принесено не было. Адвокат россиянина подчеркнул, что АТР не проявил ни капли уважения к представителю теннисной элиты, добавив при этом, что это дело может негативно повлиять на его подопечного в плане спонсорских контрактов. Давыденко оказался замешан в скандале с нелегальными ставками на тотализаторе после того, как в августе 2007 года букмекерская контора Betfair аннулировала все ставки на поединок между ним и Вассальо-Аргельо на турнире в Сопоте (Польша). Тогда Давыденко, явный фаворит встречи, отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги, напоминает Tennistalk.