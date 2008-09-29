Аршавин может уйти

Советник президента «Зенита» по трансферным вопросам Константин Сарсания в интервью Советскому Спорту пролил свет на дальнейшую судьбу лидеров «Зенита» - Аршавина и Погребняка, сообщает «Спорт.com.ua». По словам Сарсании, зимой Аршавин может и уйти, и остаться. Вероятность этих событий одинакова. Многое почему-то будет зависеть от игры с «Реалом», как подчеркнул Константин. Что касается Погребняка, то «Зенит» начал работу по подписанию нового контракта с бомбардиром. Несмотря на предложения от «Баварии» и других клубов, Павел хочет играть в «Зените» и в клубе этому только рады.