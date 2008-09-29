Анчелотти: Скоро мы предоставим шанс Шевченко

«Милан» «излечился» от мрачного старта в чемпионате, но, несмотря на это, Роналдиньо и Шевченко должны могут давать команде больше нежели сейчас», - такими словами главный тренер «Милана» начал послематчевую пресс-конференцию. «Я думаю, мы на правильном пути. Многие говорят, что это победа ничего не значит, и рано еще о чем-то говорить. Признаю, у нас был не правильный план развития, но сейчас мы исправили ситуацию, и через 10 дней вернемся на свой уровень», - пообещал Карло. «Роналдиньо еще не готов на 100 процентов, но то, что он делает на тренировке, отличается от игры на поле. Адреналин в матче заставляет его значительно поднять свой темп. Он должен продолжать упорно трудиться. Диньо – нетипичный игрок, и мы должны найти ему правильную позицию на поле» «Шевченко заметно прогрессирует и выйдя на замену сам себе создал голевой момент и нанес прекрасный удар под перекладину доставив проблем Сезару. Андрей, как и Роналдиньо должен полностью отрабатывать на тренировках и набирать свою форму. Скоро у него будет шанс проявить себя на поле» «Сегодня мы впервые не пропустили, и это не может не радовать. Хоть в концовке матча «Интер» нас прижал, играя с четырьмя нападающими, но нельзя не отметить единство нашей команды» «То, что мы ужасно начали чемпионат, в некоторой степени можно считать положительным моментом, ведь это - сигнал тревоги, теперь мы будем с большей ответственностью готовиться к матчам, которые при других условиях посчитали бы проходными», - цитриует слова Карло «Спорт.com.ua».