Ибра: Победил судья, а не «Милан»

Капитан «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что миланское дерби получилось равным, и справедливым результатом была бы ничья, а не победа «Милана». «Это была очень равная игра, - сказал Дзанетти. – «Милан» играл ничуть не лучше нас», отмечает «Спорт.com.ua». Не оставил футболист без внимания и судейские решения, который удалил Матерацци со скамейки, а Николаса Бурдиссо с поля. «Судья увидел что-то другое в восклицании Марко Матерацци, - считает Хавьер. – Как капитан, я понял, что лучше не протестовать, чтобы не ухудшить ситуацию. Арбитр предупредил меня и я молчал. Думаю, карточка уже была у него наготове». А Златан Ибрагимович, покидая поле, и вовсе был категоричен. «Сегодня победил судья, а не «Милан», - заявил он.