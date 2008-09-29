Венгер: Тренер – самый главный в клубе

Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не согласился со своим соотечественником Лораном Бланом, который заявил, что тренеры в английской Премьер-лиге превращаются в марионеток, так как настоящие решения принимают за них миллионеры-владельцы клубов, отмечает «Спорт.com.ua». «Посмотрите на «Ньюкасл», - говорит Венгер. – Сейчас они не могут найти тренера, потому что никто не хочет оказаться в такой ситуации, когда решения диктуются сверху. Не думаю, что сам Лоран Блан, который относится к более молодому поколению, стал бы мириться с этим. Я всегда говорил, что тренер – это, несомненно, самый важный человек в клубе. Почему? Да потому, что если что-то идет не так, увольняют именно его. Увольнять кого-то, кто не имеет значения, в такой ситуации просто смешно».