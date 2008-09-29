Кака: Моуриньо меня насмешил

Полузащитник «Милана» Кака остался доволен игрой своей команды в дерби и не согласился с послематчевыми комментариями тренера «Интера» Жозе Моуриньо. Португалец заявил, что ни одна из команд не заслужила победу, а «Милан» показывал слишком прагматичный футбол, отмечает «Спорт.com.ua». «Думаю, «Милан» доминировал весь матч и старался играть в атакующий футбол, - сказал Кака. – Трудный период миновал, нам удалось одержать 4 победы подряд и сейчас мы хорошо играем. Комментарии Моуриньо насмешили меня, например, он заявил, что фола Деяна Станковича не было, это я притворялся из тактических соображений. Это забавно». Кроме того, бразилец похвалил своего соотечественника Роналдиньо, который с его помощью забил победный гол. «Здорово видеть Роналдиньо таким счастливым и настроенным снова стать ключевым игроком, - считает Кака. – Он очень много работает и уже на пути к своей лучшей форме».